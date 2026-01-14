Глава Минздрава США удивился тому, что Трамп еще жив

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший рассказал, что его удивляет выносливость американского лидера Дональда Трампа, с учётом его пристрастия к фастфуду. Об этом сообщает RT.

Трамп: Гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

В подкасте у Кэти Миллер министр заявил, что основу рациона главы Белого дома часто составляют продукция McDonald's и конфеты, а также диетическая кола. Из-за этого складывается впечатление, что Трамп ежедневно питается «отравой».

«Я не знаю, как он всё ещё жив, но он жив», — заключил Кеннеди-младший.

Ранее Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Президент СШАФастфудДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры