Глава Минздрава США удивился тому, что Трамп еще жив
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший рассказал, что его удивляет выносливость американского лидера Дональда Трампа, с учётом его пристрастия к фастфуду. Об этом сообщает RT.
В подкасте у Кэти Миллер министр заявил, что основу рациона главы Белого дома часто составляют продукция McDonald's и конфеты, а также диетическая кола. Из-за этого складывается впечатление, что Трамп ежедневно питается «отравой».
«Я не знаю, как он всё ещё жив, но он жив», — заключил Кеннеди-младший.
Ранее Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Скидки до 40%»: Как сэкономить на летнем туре в Турцию
- Украинские дроны атаковали мальтийский танкер в акватории Черного моря
- Лавров: Россия остается остается открытой к переговорам по Украине
- В МХТ имени Чехова заявили, что Золотовицкий боролся с тяжелой болезнью
- Карта мученика: Обыски у Тимошенко обернутся фиаско для Зеленского
- Россиянам назвали условия для сдерживания роста цен на жилье
- Глава Минздрава США удивился тому, что Трамп еще жив
- Новым главой Минобороны Украины стал Михаил Федоров
- Кинолог усомнился в необходимости новых требований к заводчикам
- Россия стала 46-й в списке стран с «сильными» паспортами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru