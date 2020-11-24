Глава минздрава назвал «жизненной необходимостью» полный локдаун на Украине

Глава Минздрава Украины Максим Степанов не исключил полного локдауна в стране из-за коронавируса. По его словам, все к этому и идет, так как свободных мест в больницах для инфицированных коронавирусом уже практически нет.

Об этом министр сообщил в эфире телеканала ICTV.

В России появилось приложение для отслеживания контактов с COVID-больными

Введение ограничений он назвал жизненной необходимостью для Украины. По его словам, об этом говорит динамика заражений. Если за сутки будет выявляться от 25 до 30 тысяч новых инфицированных, то это приведет к загруженности медицинской системы на 80 процентов.

По данным украинского Минздрава, число случаев заболевания COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 12 287, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:КоронавирусУкраина
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