Глава минздрава назвал «жизненной необходимостью» полный локдаун на Украине

Глава Минздрава Украины Максим Степанов не исключил полного локдауна в стране из-за коронавируса. По его словам, все к этому и идет, так как свободных мест в больницах для инфицированных коронавирусом уже практически нет.

Об этом министр сообщил в эфире телеканала ICTV.