В России появилось приложение для отслеживания контактов с COVID-больными

Минцифры разработало приложение «Госуслуги.COVID трекер», которое позволяет отследить заразившихся COVID-19. Оно уже доступно в магазинах App Store и Google Play, скачать его может любой пользователь.

Программа отслеживает тех людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, отмечает «Российская газета». Процесс фиксации информации происходит за счет технологии Exposure Notification, которая запоминает данные устройств. Bluetooth помогает обмениваться случайными ключами, оставшихся в памяти гаджетов. Как только программа получает информацию о положительном тесте на COVID19, приложение отправляет новость на все устройства, с которыми был обмен ключами.

Информация о том, что пользователь мог заразиться, приходит в виде push-уведомления с датой контакта. Однако, узнать, кто именно заболел, возможности нет, так как данные в приложение вносятся анонимно.