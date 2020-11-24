В России появилось приложение для отслеживания контактов с COVID-больными
Минцифры разработало приложение «Госуслуги.COVID трекер», которое позволяет отследить заразившихся COVID-19. Оно уже доступно в магазинах App Store и Google Play, скачать его может любой пользователь.
Программа отслеживает тех людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, отмечает «Российская газета». Процесс фиксации информации происходит за счет технологии Exposure Notification, которая запоминает данные устройств. Bluetooth помогает обмениваться случайными ключами, оставшихся в памяти гаджетов. Как только программа получает информацию о положительном тесте на COVID19, приложение отправляет новость на все устройства, с которыми был обмен ключами.
Информация о том, что пользователь мог заразиться, приходит в виде push-уведомления с датой контакта. Однако, узнать, кто именно заболел, возможности нет, так как данные в приложение вносятся анонимно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru