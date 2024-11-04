Глава Минстроя Сербии не признал ответственность за гибель 14 человек на вокзале

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который ранее объявил об отставке после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Новом Саде, сообщил, что не считает себя виновным в произошедшем. Об этом он заявил на внеочередной пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

По его словам, ни он, ни его команда не несут ответственности за трагедии. Весич выразил уверенность в том, что это подтвердит расследование прокуратуры. Весич подчеркнул, что его решение уйти в отставку является примером личной ответственности для руководителей Сербии. Он отметил, что министерство не имело влияния на проектирование и выполнение работ на вокзале, продемонстрировав список всех официальных решений и задействованных организаций.