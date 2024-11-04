Глава Минстроя Сербии не признал ответственность за гибель 14 человек на вокзале
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который ранее объявил об отставке после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Новом Саде, сообщил, что не считает себя виновным в произошедшем. Об этом он заявил на внеочередной пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
По его словам, ни он, ни его команда не несут ответственности за трагедии. Весич выразил уверенность в том, что это подтвердит расследование прокуратуры. Весич подчеркнул, что его решение уйти в отставку является примером личной ответственности для руководителей Сербии. Он отметил, что министерство не имело влияния на проектирование и выполнение работ на вокзале, продемонстрировав список всех официальных решений и задействованных организаций.
Обрушение вокзала в Нови-Саде произошло утром 1 ноября. В результате трагедии погибли 14 человек, среди которых был шестилетний ребенок. По информации газеты Blic, причиной инцидента стал старый навес, который не проходил ремонта и прослужил более 60 лет.
Президент России Владимир Путин направил свои соболезнования сербскому коллеге Александру Вучичу, подчеркнув, что «россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru