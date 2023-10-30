Глава Минобороны Германии призвал готовиться к возможной войне в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе. Об этом глава военного ведомства ФРГ заявил в интервью ZDF.
По мнению Писториуса, следует «привыкнуть к мысли», что в регионе возникнет угроза конфликта.
«Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», — заявил министр.
Писториус подчеркнул, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут иметь последствия в обществе в ФРГ.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Европа движется в сторону гражданской войны, напоминает RT. Так бизнесмен прокомментировал видеоролик, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru