Глава Минобороны Германии призвал готовиться к возможной войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе. Об этом глава военного ведомства ФРГ заявил в интервью ZDF.

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По мнению Писториуса, следует «привыкнуть к мысли», что в регионе возникнет угроза конфликта.

«Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», — заявил министр.

Писториус подчеркнул, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут иметь последствия в обществе в ФРГ.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Европа движется в сторону гражданской войны, напоминает RT. Так бизнесмен прокомментировал видеоролик, на котором мигрантка сжигает флаг Франции.

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ФОТО: youtube.com/NATONews
ТЕГИ:МинобороныЕвропаГермания

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