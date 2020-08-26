В НАТО обеспокоены состоянием здоровья Навального

НАТО обеспокоено относительно здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг. Он, в частности, пожелал политику скорейшего восстановления.

В НАТО приветствуют усилия Германии, которая решила помочь Навальному, ждут прозрачного расследования и установления виновных, передаёт ТАСС.

Ранее к открытому расследованию призвали представители Евросоюза, власти Германии и Великобритании. В США заявили, что произошедшее может в перспективе повлиять на отношения Вашингтона и Москвы.

Сторонники оппозиционера считают, что его намеренно отравили. Российские врачи, однако, не нашли ядов в организме политика. Сейчас Навальный в коме, с ним работают врачи немецкой клиники Charite.

В Кремле уже раскритиковали позицию тех, кто рассматривает произошедшее как попытку отравления, назвав подобные заявления «пустым шумом», передаёт RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что для начала расследования нужен повод – в частности, обнаружение отравляющего вещества.

