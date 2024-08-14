Глава Минобороны Франции рассказал о столкновении истребителей

Он указал, что один из пилотов был найден и в настоящее время находится в безопасности.

По данным газеты L'Est Républicain, столкнулись одноместная и двухместная версии Rafale. Поиск инструктора и пилота-курсанта из второго истребителя продолжаются.

Ранее в Польше на аэродроме города Гдыня во взлётно-посадочную полосу во время тренировочного полета врезался учебно-тренировочный самолет Bielik, пишут «Известия».

