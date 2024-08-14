Глава Минобороны Франции рассказал о столкновении истребителей
14 августа 202416:41
В Мёрте и Мозеле столкнулись два военных самолёта Rafale. Об этом в своих соцсетях заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
Он указал, что один из пилотов был найден и в настоящее время находится в безопасности.
По данным газеты L'Est Républicain, столкнулись одноместная и двухместная версии Rafale. Поиск инструктора и пилота-курсанта из второго истребителя продолжаются.
Ранее в Польше на аэродроме города Гдыня во взлётно-посадочную полосу во время тренировочного полета врезался учебно-тренировочный самолет Bielik, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru