Глава Минобороны Франции рассказал о столкновении истребителей

В Мёрте и Мозеле столкнулись два военных самолёта Rafale. Об этом в своих соцсетях заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

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Он указал, что один из пилотов был найден и в настоящее время находится в безопасности.

По данным газеты L'Est Républicain, столкнулись одноместная и двухместная версии Rafale. Поиск инструктора и пилота-курсанта из второго истребителя продолжаются.

Ранее в Польше на аэродроме города Гдыня во взлётно-посадочную полосу во время тренировочного полета врезался учебно-тренировочный самолет Bielik, пишут «Известия».

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