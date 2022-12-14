Глава Минобороны Финляндии станет первым мужчиной-министром в отпуске по уходу за ребенком
Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен станет первым мужчиной-министром в финском правительстве, который уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщила в Twitter депутат Центристской партии Ханна Косонен.
По словам главы Минфина Финляндии, председателя Центристской партии Анники Саарикко, отпуск Кайкконена продлится с 5 января до конца февраля. Место главы Минобороны займет министр экономики Мика Линтиля, который на семь недель совместит две министерских должности на время отсутствия Кайкконена.
У Кайкконнена двое сыновей: старшему два года, младшему 6 месяцев.
«Мы еще не готовы отдать ребенка в детский сад, поэтому сейчас моя очередь взять на себя большую ответственность за уход за ребенком. Это тоже то, что я хочу делать», — цитирует министра агентство STT.
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