Глава Минобороны Финляндии станет первым мужчиной-министром в отпуске по уходу за ребенком

По словам главы Минфина Финляндии, председателя Центристской партии Анники Саарикко, отпуск Кайкконена продлится с 5 января до конца февраля. Место главы Минобороны займет министр экономики Мика Линтиля, который на семь недель совместит две министерских должности на время отсутствия Кайкконена.

У Кайкконнена двое сыновей: старшему два года, младшему 6 месяцев.

«Мы еще не готовы отдать ребенка в детский сад, поэтому сейчас моя очередь взять на себя большую ответственность за уход за ребенком. Это тоже то, что я хочу делать», — цитирует министра агентство STT.

