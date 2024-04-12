Глава Минобороны Британии допустил передачу лазерного оружия Украине
Великобритания может передать Украине систему лазерного оружия DragonFire, заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Об этом пишет The Daily Telegraph.
Как отметил Шэппс, в рамках конфликта, идущего в Европе, может пригодиться британское современное оружие.
«Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», — заявил министр.
Официально DragonFire примут на вооружение флота Британии только в 2027 году. При этом, по словам Шэппса, Лондон рассматривает возможность передать Украине прототипы системы раньше указанного срока.
Между тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Украине комплексы Patriot, пишет «Свободная пресса».
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