Глава Минобороны Британии допустил передачу лазерного оружия Украине

Как отметил Шэппс, в рамках конфликта, идущего в Европе, может пригодиться британское современное оружие.

«Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», — заявил министр.

Официально DragonFire примут на вооружение флота Британии только в 2027 году. При этом, по словам Шэппса, Лондон рассматривает возможность передать Украине прототипы системы раньше указанного срока.

Между тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Украине комплексы Patriot, пишет «Свободная пресса».

