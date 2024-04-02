Bloomberg: НАТО создаст фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву
Североатлантический альянс планирует создать фонд в размере $100 миллиардов для поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, инициативу выдвинул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фонд станет компенсацией за отказ альянса предоставлять Украине членство в организации.
Инициативу Столтенберга должны одобрить все страны НАТО. Высока вероятность того, что до лета в предложение внесут изменения, отметили журналисты.
Минобороны Германии 2 апреля анонсировало передачу Украине 180 тысяч артиллерийских снарядов. Общая сумма транша превысит 576 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru