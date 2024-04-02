Bloomberg: НАТО создаст фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву

Североатлантический альянс планирует создать фонд в размере $100 миллиардов для поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, инициативу выдвинул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фонд станет компенсацией за отказ альянса предоставлять Украине членство в организации.

Инициативу Столтенберга должны одобрить все страны НАТО. Высока вероятность того, что до лета в предложение внесут изменения, отметили журналисты.

Минобороны Германии 2 апреля анонсировало передачу Украине 180 тысяч артиллерийских снарядов. Общая сумма транша превысит 576 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаНАТО

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