Глава МИД Украины рассказал о «срыве» Зеленского на переговорах в Париже
Обстановка, царящая во время саммита в «нормандском формате» была достаточно эмоциональной, и в связи с этим у некоторых членов российской и украинской делегаций «сдавали нервы». С таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Он подчеркнул, что в ходе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова. Зеленский, по словам Арсена Авакова, завил Лаврову, что, в отличие от него, обошел все эти места вдоль границы своими ногами.
«Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — процитировал украинского президента глава МВД страны.
Также ранее Арсен Аваков сообщал, что во время саммита в Париже «нервы сдали» и у помощника российского президента Владислава Суркова. Это произошло в тот момент, когда разговор зашел на тему разведения сил в Донбассе.
Напомним, встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла накануне, 9 декабря, в Елисейском дворце. По итогам состоявшегося саммита «четверка» приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском» формате.
Между тем, процесс урегулирования конфликта в Донбассе не будет быстрым, а в настоящий момент сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей «нормандского саммита». Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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