Глава МИД Украины рассказал о «срыве» Зеленского на переговорах в Париже

Обстановка, царящая во время саммита в «нормандском формате» была достаточно эмоциональной, и в связи с этим у некоторых членов российской и украинской делегаций «сдавали нервы». С таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что в ходе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова. Зеленский, по словам Арсена Авакова, завил Лаврову, что, в отличие от него, обошел все эти места вдоль границы своими ногами.

«Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — процитировал украинского президента глава МВД страны.

Также ранее Арсен Аваков сообщал, что во время саммита в Париже «нервы сдали» и у помощника российского президента Владислава Суркова. Это произошло в тот момент, когда разговор зашел на тему разведения сил в Донбассе.