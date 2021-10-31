Глава МИД Турции призвал Киев не ассоциировать поставленное Анкарой вооружение с его страной

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал государства, которые покупают импортное вооружение для своей армии, не упоминали производителя. В частности, он подчеркнул, что Киев не должен ассоциировать оружие, которое поставляется Турцией, с неё самой.

Как пояснил свою позицию глава турецкого внешнеполитического ведомства, когда та или иная страна приобретает любое оборонительное вооружение, оно прекращает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только Украина купила вооружение, оно становится украинским.

В качестве примера Чавушоглу рассказал, что в процессе борьбы с терроризмом в разных странах вплывает оружие, произведенное там или здесь, в том числе в России, однако Анкара никогда не обвиняла в этом Москву. Так глава МИД ответил на вопрос российского журналиста про использование Украиной беспилотников турецкого производства в Донбассе.

В Минобороны Украины в конце прошлого года сообщили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных дронов для Киева. Украинская сторона еще в 2019 году закупила и испытала аппараты Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами турецкой компании Roketsan.

