Глава МИД Швеции покидает свой пост по семейным причинам

6 сентября20:33

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила о своем решении уйти в отставку. Как пишет РБК, об этом дипломат сообщила в своем микроблоге в Twittter.

Причиной такого решения Вальстрем назвала желание проводить больше времени со своей семьей. Она отметила, что уже сообщила об отставке главе правительства Стефану Левену.

Вальстрем занимала должность главы МИД с 2014 года.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:ШвецияМИДОтставка