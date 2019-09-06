Глава МИД Швеции покидает свой пост по семейным причинам

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила о своем решении уйти в отставку. Как пишет РБК, об этом дипломат сообщила в своем микроблоге в Twittter.

Причиной такого решения Вальстрем назвала желание проводить больше времени со своей семьей. Она отметила, что уже сообщила об отставке главе правительства Стефану Левену.



Вальстрем занимала должность главы МИД с 2014 года.

