Глава МИД Польши рассмеялся, говоря о диверсии на «Северных потоках»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом не сдержал смех, говоря о подрыве российских трубопроводов «Северные потоки», сообщает RT.

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Глава польской дипломатии назвал диверсию «отличной работой». По его словам, американцы заранее знали об операции и не остановили её. Разговор с Сикорским пранкеры вели от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также министр заявил, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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