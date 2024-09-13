Глава МИД Польши рассмеялся, говоря о диверсии на «Северных потоках»
13 сентября 202402:01
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом не сдержал смех, говоря о подрыве российских трубопроводов «Северные потоки», сообщает RT.
Глава польской дипломатии назвал диверсию «отличной работой». По его словам, американцы заранее знали об операции и не остановили её. Разговор с Сикорским пранкеры вели от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.
Также министр заявил, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru