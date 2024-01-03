Глава МИД Польши призвал дать Украине дальнобойные ракеты

Глава ведомства отреагировал на недавнюю серию ударов российской армии по военным объектам на Украине. По его словам, передача Киеву дальнобойных ракет позволить уничтожать командные центры и пусковые площадки на территории РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Минобороны России в понедельник сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по инфраструктуре украинских аэродромов, на которых базировались самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow, отмечает RT.

Украинская армия 30 декабря обстреляла центр Белгорода. Погибли 25 человек, свыше 100 получили ранения различной степени тяжести, напоминает «Радиоточка НСН».

