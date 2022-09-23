Глава МИД Киргизии обсудил с Блинкеном конфликт на киргизско-таджикской границе

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба киргизского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств провели встречу в Нью-Йорке.

«Жээнбек Кулубаев предоставил информацию о событиях, произошедших на кыргызско-таджикской границе. Со своей стороны Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией на кыргызско-таджикской границе и отметил важность достижения мира и стабильности дипломатическими усилиями», - цитирует сообщение ТАСС.

Киргизия и Таджикистан подписали протокол о мирном урегулировании конфликта

Отмечается, что в Нью-Йорке также состоялась встреча в формате «Центральная Азия + США». В ней приняли участие главы МИД Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, посол Туркмении в США и госсекретарь Соединенных Штатов. Основными темами мероприятия стали укрепление суверенитета и территориальной целостности государств, продовольственная безопасность, сотрудничество в сфере экономического взаимодействия.

Конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном разразился 14 сентября, столкновения пограничников происходили до 17 числа. Сообщалось, что погибли 59 граждан Киргизии, около 200 были ранены; таджикская сторона сообщала о более 40 погибших. Главы Госкомитетов нацбезопасности двух стран 19 сентября подписали протокол об отводе войск от границы и установлении мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Государственный департамент СШАТаджикистанКиргизия
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