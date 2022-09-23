Глава МИД Киргизии обсудил с Блинкеном конфликт на киргизско-таджикской границе

Отмечается, что в Нью-Йорке также состоялась встреча в формате «Центральная Азия + США». В ней приняли участие главы МИД Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, посол Туркмении в США и госсекретарь Соединенных Штатов. Основными темами мероприятия стали укрепление суверенитета и территориальной целостности государств, продовольственная безопасность, сотрудничество в сфере экономического взаимодействия.

Конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном разразился 14 сентября, столкновения пограничников происходили до 17 числа. Сообщалось, что погибли 59 граждан Киргизии, около 200 были ранены; таджикская сторона сообщала о более 40 погибших. Главы Госкомитетов нацбезопасности двух стран 19 сентября подписали протокол об отводе войск от границы и установлении мира.

