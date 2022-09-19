Киргизия и Таджикистан подписали протокол о мирном урегулировании конфликта

Руководители спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между государствами. Об этом сообщил вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев.

Стороны конфликта ранее сообщали о десятках погибших и пострадавших в результате перестрелок на границе.

Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

