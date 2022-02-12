Глава МИД Канады призвала граждан страны немедленно покинуть Украину

«В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев на Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас», — цитирует ТАСС главу МИД.

Киев ранее покинули второстепенные сотрудники посольства и семьи дипломатов. При этом сами работники диппредставительства Канады остаются на рабочих местах и оказывают консульские услуги.

Ранее в ряде стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за напряженной ситуации вокруг страны. Так, об этом заявили в США, Латвии, Южной Корее, Финляндии. В ответ на это в МИД России обвинили западные страны в сговоре и искусственном создании напряженности вокруг Украины, нацеленном на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.

