Глава МИД Канады призвала граждан страны немедленно покинуть Украину

Гражданам Канады следует немедленно покинуть территорию Украины. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

В МИД Финляндии призвали своих граждан покинуть Украину

«В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев на Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас», — цитирует ТАСС главу МИД.

Киев ранее покинули второстепенные сотрудники посольства и семьи дипломатов. При этом сами работники диппредставительства Канады остаются на рабочих местах и оказывают консульские услуги.

Ранее в ряде стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за напряженной ситуации вокруг страны. Так, об этом заявили в США, Латвии, Южной Корее, Финляндии. В ответ на это в МИД России обвинили западные страны в сговоре и искусственном создании напряженности вокруг Украины, нацеленном на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.

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