Глава МИД Канады призвала граждан страны немедленно покинуть Украину
Гражданам Канады следует немедленно покинуть территорию Украины. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.
«В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев на Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас», — цитирует ТАСС главу МИД.
Киев ранее покинули второстепенные сотрудники посольства и семьи дипломатов. При этом сами работники диппредставительства Канады остаются на рабочих местах и оказывают консульские услуги.
Ранее в ряде стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за напряженной ситуации вокруг страны. Так, об этом заявили в США, Латвии, Южной Корее, Финляндии. В ответ на это в МИД России обвинили западные страны в сговоре и искусственном создании напряженности вокруг Украины, нацеленном на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.
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