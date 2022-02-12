В МИД Финляндии призвали своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Финляндии призвало граждан страны, находящихся на Украине, срочно покинуть эту территорию в связи со складывающейся напряженной ситуацией вокруг нее. Об этом говорится в сообщении МИД.

МИД РФ заявил об искусственном создании напряженности вокруг Украины

«Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью», — цитирует рекомендации министерства ТАСС.

Ранее в ряде стран так же призвали граждан покинуть Украину, опасаясь начала военных действий. В частности, с такими предупреждениями выступили США, Латвия, Южная Корея.

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ТЕГИ:МИДУкраинаФинляндия
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