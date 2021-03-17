Глава МИД Израиля назвал сроки возобновления авиасообщения с Россией

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что авиасообщение с Россией может возобновиться через несколько недель, сообщает ТАСС.

«У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», - сказал министр.

Ранее правительство Израиля объявило о возобновлении с 16 марта авиасообщения по всем направлениям, сообщает RT. При этом власти установили квоту на прилёт в страну - не более трёх тысяч пассажиров в день.

Международный аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве был закрыт в конце января с целью предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса.

