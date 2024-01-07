Глава МИД Италии предложил создать армию Евросоюза
Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, заявил в интервью газете La Stampa министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
По его словам, задачей армии Евросоюза должно стать поддержание мира и предотвращение конфликтов. Собственные вооруженные силы позволят ЕС проводить более эффективную внешнюю политику, считает Таяни.
«Оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя», - заявил глава итальянского МИД.
Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк ранее предложил создать так называемый военный Шенген для свободного перемещения войск членов альянса, передает «Радиоточка НСН».
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