Глава МИД Италии предложил создать армию Евросоюза

По его словам, задачей армии Евросоюза должно стать поддержание мира и предотвращение конфликтов. Собственные вооруженные силы позволят ЕС проводить более эффективную внешнюю политику, считает Таяни.

«Оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя», - заявил глава итальянского МИД.

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк ранее предложил создать так называемый военный Шенген для свободного перемещения войск членов альянса, передает «Радиоточка НСН».

