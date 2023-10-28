Глава МИД Ирана пригрозил открытием новых фронтов против США

«США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали ... тогда новые фронты откроются против США», — указал министр.

Как отметил Абдоллахиан, Иран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что операция Израиля в секторе Газа повлечет за собой серьезные последствия: «неизбежно» будут открыты новые фронты, и Тель-Авив «пожалеет о своих действиях».

Ранее глава иранского МИД обвинил Штаты в управлении боевыми действиями на Ближнем Востоке и пригрозил ответить Вашингтону «беспощадным пламенем», если Израиль продолжит боевые действия в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

