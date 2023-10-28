Глава МИД Ирана пригрозил открытием новых фронтов против США
Новые фронты откроются против США, если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg Television.
«США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали ... тогда новые фронты откроются против США», — указал министр.
Как отметил Абдоллахиан, Иран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что операция Израиля в секторе Газа повлечет за собой серьезные последствия: «неизбежно» будут открыты новые фронты, и Тель-Авив «пожалеет о своих действиях».
Ранее глава иранского МИД обвинил Штаты в управлении боевыми действиями на Ближнем Востоке и пригрозил ответить Вашингтону «беспощадным пламенем», если Израиль продолжит боевые действия в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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