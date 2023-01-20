Глава МИД Габона скончался во время совещания

Глава МИД Габона скончался во время заседания совета министров в столице страны Либревиле. Как сообщило агентство Франс Пресс, Микаэль Муса Адамо почувствовал себя плохо и к ему на помощь прибыли специалисты. Несмотря на все усилия медиков, реанимировать его не удалось.

Россиянам посоветовали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства и источник в аппарате президента Габона, у главы внешнеполитического ведомства случился сердечный приступ. Его доставили в военный госпиталь без сознания. Позже медики констатировали кончину министра.

Ранее Габон был назван среди девяти стран, которые отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:АфрикаМинистры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры