Глава МИД Габона скончался во время совещания

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства и источник в аппарате президента Габона, у главы внешнеполитического ведомства случился сердечный приступ. Его доставили в военный госпиталь без сознания. Позже медики констатировали кончину министра.

Ранее Габон был назван среди девяти стран, которые отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

