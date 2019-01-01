Глава МИД ФРГ: Россия остаётся в ПАСЕ

Россия остаётся в ПАСЕ. Соответствующая договорённость достигнута в ходе сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, об этом он договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий дипломат порадовался, что сторонам удалось достичь взаимопонимания, так как членство РФ в организации сохранит право россиян отстаивать свои интересы в ЕСПЧ, отмечает RT.