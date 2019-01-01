В мире

Глава МИД ФРГ: Россия остаётся в ПАСЕ

17 мая14:23

Россия остаётся в ПАСЕ. Соответствующая договорённость достигнута в ходе сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, об этом он договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий дипломат порадовался, что сторонам удалось достичь взаимопонимания, так как членство РФ в организации сохранит право россиян отстаивать свои интересы в ЕСПЧ, отмечает RT.

Сенатор объяснил нежелание Климкина ехать на встречу министров Совета Европы

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин отказался участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Причиной отказа стало решение комитета министров СЕ по России, которое открывало путь для возвращения России в ПАСЕ. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил в эфире НСН, зачем украинский министр решил устроить демарш. 

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ФОТО: flickr/Carlton Browne
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