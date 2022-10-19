Глава МИД ФРГ предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»

«На вопросы и легкомысленные заявления типа "устраивайте уже переговоры, ведь каждая часть Украины не так уж и важна, и не нужно ли нам готовиться к компромиссам для наступления мира", я отвечу вам четно и ясно. Даже если при расходящихся мнениях и важно вести дискуссии, но это наивная позиция, особенно в нынешние времена», – считает глава германского МИД.

По словам Бербок, такая позиция потерпела крах еще при воссоединении Крыма с РФ в 2014 году. Министр указала, что последние полгода Европа «делала все для восстановления мира» и продолжит поставлять оружие Украине, отмечает РЕН ТВ. При этом, считает Бербок, в Европе речь идет не о безопасности «с Россией», а о безопасности «от России», пишет Ura.ru.

