Глава МИД ФРГ предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
Европе следует отказаться от «безопасности с Россией» и выбрать безопасность «от РФ». Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на форуме фонда Körber-Stiftung.
«На вопросы и легкомысленные заявления типа "устраивайте уже переговоры, ведь каждая часть Украины не так уж и важна, и не нужно ли нам готовиться к компромиссам для наступления мира", я отвечу вам четно и ясно. Даже если при расходящихся мнениях и важно вести дискуссии, но это наивная позиция, особенно в нынешние времена», – считает глава германского МИД.
По словам Бербок, такая позиция потерпела крах еще при воссоединении Крыма с РФ в 2014 году. Министр указала, что последние полгода Европа «делала все для восстановления мира» и продолжит поставлять оружие Украине, отмечает РЕН ТВ. При этом, считает Бербок, в Европе речь идет не о безопасности «с Россией», а о безопасности «от России», пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- В районе Энергодара отбили попытку украинского десанта захватить ЗАЭС
- ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара
- Боррель извинился за свое высказывание о «джунглях» вне Евросоюза
- Пескову неизвестно о создании нового федерального округа в России
- Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
- Стремоусов: Херсон превращается в крепость
- Глава МИД ФРГ предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»
- СМИ: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций
- Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина про Запорожскую АЭС
- Американский миллиардер Экман заявил, что Украина должна оставить Крым России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru