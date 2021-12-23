Глава МИД ФРГ: достигнут консенсус с канцлером по «Северному потоку-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что достигла с канцлером ФРГ Олафом Шольцем общей позиции по вопросу трубопровода «Северный поток-2», сообщает Die Zeit.

Берлин: «Северный поток – 2» не соответствует нормам ЕС

По ее словам, несмотря на разные точки зрения в прошлом, она и канцлер «ясно дали понять», что процесс сертификации российского газопровода должен выполняться на основе европейского законодательства.

«Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки», — отметила дипломат.

Бербок, будучи одной из лидеров немецких «зеленых», вошла в правящую коалицию во главе с социал-демократом Олафом Шольцем. Она известна как противница трубопровода «Северный поток-2» и своим критическим отношением к России.

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ТЕГИ:ГазСеверный Поток-2Германия
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