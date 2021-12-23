Глава МИД ФРГ: достигнут консенсус с канцлером по «Северному потоку-2»

По ее словам, несмотря на разные точки зрения в прошлом, она и канцлер «ясно дали понять», что процесс сертификации российского газопровода должен выполняться на основе европейского законодательства.

«Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки», — отметила дипломат.

Бербок, будучи одной из лидеров немецких «зеленых», вошла в правящую коалицию во главе с социал-демократом Олафом Шольцем. Она известна как противница трубопровода «Северный поток-2» и своим критическим отношением к России.

