Глава МИД ФРГ анонсировала совместный план по реформе Евросоюза

К лету 2024 года страны Евросоюза представят совместный план по реформам сообщества. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Дипломат подвергла сомнению эффективность текущей структуры Евросоюза. Она отметила, что после реформ сообщество должно стать сильным и эффективным.

Бербок заявила, что к лету 27 государств - членов ЕС представят план по реформам. Какие изменения ждет сообщество глава МИД ФРГ не уточнила.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеформаЕвросоюзГермания

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