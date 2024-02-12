Глава МИД ФРГ анонсировала совместный план по реформе Евросоюза
К лету 2024 года страны Евросоюза представят совместный план по реформам сообщества. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Дипломат подвергла сомнению эффективность текущей структуры Евросоюза. Она отметила, что после реформ сообщество должно стать сильным и эффективным.
Бербок заявила, что к лету 27 государств - членов ЕС представят план по реформам. Какие изменения ждет сообщество глава МИД ФРГ не уточнила.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru