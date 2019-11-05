Глава МИД Бурунди подарил Лаврову там-там
Сергей Лавров презентовал главе МИД Бурунди Эзикиеле Нибигире тульскую гармонь. При этом министр иностранных дел России также не остался без подарка: он получил взамен там- там. Как пишет РИА Новости, обмен презентами состоялся после прошедших во вторник в Москве российско-бурундийских переговоров.
Добавим, в ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы мировой и региональной повестки, а также двустороннее сотрудничество.
В середине октября НСН писала, что в ходе своего визита в Объединённые Арабские Эмираты Владимир Путин преподнёс в качестве подарка наследному принцу Абу-Даби белого кречета. Принц Мухаммед бен Заид Аль Нахайян занимает должность заместителя верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ.
В ответ российский лидер получил от наследника Абу-Даби Абу-Даби в подарок макет дворца Каср Аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ.
Незадолго до этого Путин сделал похожий подарок королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду. Российский лидер преподнёс монарху камчатского кречета.
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