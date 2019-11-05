Глава МИД Бурунди подарил Лаврову там-там

Сергей Лавров презентовал главе МИД Бурунди Эзикиеле Нибигире тульскую гармонь. При этом министр иностранных дел России также не остался без подарка: он получил взамен там- там. Как пишет РИА Новости, обмен презентами состоялся после прошедших во вторник в Москве российско-бурундийских переговоров.

Добавим, в ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы мировой и региональной повестки, а также двустороннее сотрудничество.