Президент Туркмении подарил Дмитрию Медведеву щенка
Президент Туркмении подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая. Как отмечает РИА Новости, пёс робко подошёл к премьер-министру и улёгся у него в ногах. Тот ласково потрепал собаку по загривку и спросил у Гурбангулы Бердымухамедова: «Как назовём?». Туркменский лидер развёл руками, отмечая, что выбор клички останется за новым хозяином. Медведеву также передали родословную щенка. Когда животное улеглось в ногах у премьер-министра России, глава Туркмении заявил, что щенок «уже нашел хозяина».
Как отмечает Газета.ру, в качестве ответного подарка Дмитрий Медведев преподнёс Бердымухамедову раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении». Книга была издана в 1939 году. Президент Туркмении поблагодарил российского премьера за книгу, отметив, что «это большой подарок», сообщает телеканал «360».
В марте НСН писала, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сделал «живой» подарок лидеру России Владимиру Путину в ходе государственного визита московского гостя, передаёт RT. Глава российского государства получил в качестве презента коня орловской породы и собаку тайган, сообщает «Свободная пресса».
У Владимира Путина уже есть четыре собаки, которых он получил по разным поводам. Предыдущего щенка — шарпланинской овчарки — ему вручил президент Сербии Александр Вучич.
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