Президент Туркмении подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая. Как отмечает РИА Новости, пёс робко подошёл к премьер-министру и улёгся у него в ногах. Тот ласково потрепал собаку по загривку и спросил у Гурбангулы Бердымухамедова: «Как назовём?». Туркменский лидер развёл руками, отмечая, что выбор клички останется за новым хозяином. Медведеву также передали родословную щенка. Когда животное улеглось в ногах у премьер-министра России, глава Туркмении заявил, что щенок «уже нашел хозяина».

Как отмечает Газета.ру, в качестве ответного подарка Дмитрий Медведев преподнёс Бердымухамедову раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении». Книга была издана в 1939 году. Президент Туркмении поблагодарил российского премьера за книгу, отметив, что «это большой подарок», сообщает телеканал «360».