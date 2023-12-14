Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что приютил семью украинских беженцев

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что приютил в своем доме семью украинских беженцев, пишет ТАСС.

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По его словам, культурные связи между Украиной и Великобританией растут. Кэмерон считает, что помощь беженцам дает возможность сблизиться Лондону и Киеву.

Глава британского МИД выразил уверенность, что со временем Украина сравняется по ВВП с Польшей.

Правительство Великобритании материально поощряет тех, кто принимает украинских беженцев. Таким семьям выплачивают £350 ($445) в месяц.

Ранее украинские беженцы устроили скандал в отеле класса люкс Strathspey в Шотландии и пожаловались на «ужасные» условия проживания, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаБеженцыДэвид КэмеронВеликобритания

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