Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что приютил семью украинских беженцев
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что приютил в своем доме семью украинских беженцев, пишет ТАСС.
По его словам, культурные связи между Украиной и Великобританией растут. Кэмерон считает, что помощь беженцам дает возможность сблизиться Лондону и Киеву.
Глава британского МИД выразил уверенность, что со временем Украина сравняется по ВВП с Польшей.
Правительство Великобритании материально поощряет тех, кто принимает украинских беженцев. Таким семьям выплачивают £350 ($445) в месяц.
Ранее украинские беженцы устроили скандал в отеле класса люкс Strathspey в Шотландии и пожаловались на «ужасные» условия проживания, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британия запретит импорт алмазов из России
- В Брянске решивший вступить в ВСУ мужчина получил 9,5 года колонии
- В приложении для знакомств из-за жалоб заблокировали аккаунт дизайнера Лебедева
- Начались съемки фильма о победе сборной России по волейболу на Играх-2012
- Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что приютил семью украинских беженцев
- В Литве запретили новое аниме Хаяо Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией
- Владимир Пресняков требует от Подольской отказаться от алкоголя
- Дочь Канье Уэста решила стать рэпершей
- Евросоюз решил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
- JAD Records выпустили неизданный трек Боба Марли Selassie Is The Chapel
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru