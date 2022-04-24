Глава МИД Австрии высказался против вступления Украины в Евросоюз

Шалленберг считает, что есть другие возможности партнерства Киева и ЕС. Речь идет о присоединении к Единой экономической зоне или сохранении действующего уровня Соглашения об ассоциации, сообщает Газета.ru.

Австрийский политик привел в пример страны Западных Балкан, которые пришлось выполнить гораздо более длительные процедуры, чтобы получить статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник, что необходимо для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщает пресс-служба украинского лидера.

