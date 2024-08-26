Глава МАГАТЭ заявил, что посетит Курскую АЭС 27 августа

В сообщении говорится, что «учитывая серьезность ситуации» Гросси решил возглавить миссию агентства, которая прибудет на Курскую АЭС 27 августа.

«Важно, чтобы я сам увидел, что происходит на станции, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться», - заключил глава МАГАТЭ.

Ранее президент РФ Владимр Путин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью 22 августа пытались нанести удары по Курской АЭС, сообщает «Свободная пресса».

