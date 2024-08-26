Глава МАГАТЭ заявил, что посетит Курскую АЭС 27 августа
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен лично оценить ситуацию на Курской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что «учитывая серьезность ситуации» Гросси решил возглавить миссию агентства, которая прибудет на Курскую АЭС 27 августа.
«Важно, чтобы я сам увидел, что происходит на станции, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться», - заключил глава МАГАТЭ.
Ранее президент РФ Владимр Путин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью 22 августа пытались нанести удары по Курской АЭС, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru