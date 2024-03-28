Глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

Президент обанкротившейся биржи обвинялся в совершении преступлений по семи эпизодам, среди которых мошенничество и растрата средств.

При вынесении приговора судья руководствовался фактами дачи ложных показаний со стороны обвиняемого не менее трех раз, а также тем, что клиенты биржи, которой руководил Бэкман-Фрид потеряли $8 млрд, еще $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы. При этом трое клиентов FTX покончили жизнь самоубийством.

Ранее экс-глава криптобиржи FTX заявил в суде о своей невиновности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

