Глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы
По итогам судебного заседания, которое прошло в четверг, 28 марта, суд в США приговорил бывшего главу криптобиржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида к 25 годам тюремного заключения, сообщает РБК.
Президент обанкротившейся биржи обвинялся в совершении преступлений по семи эпизодам, среди которых мошенничество и растрата средств.
При вынесении приговора судья руководствовался фактами дачи ложных показаний со стороны обвиняемого не менее трех раз, а также тем, что клиенты биржи, которой руководил Бэкман-Фрид потеряли $8 млрд, еще $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы. При этом трое клиентов FTX покончили жизнь самоубийством.
Ранее экс-глава криптобиржи FTX заявил в суде о своей невиновности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru