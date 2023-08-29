Токио: около Японии может произойти конфликт, подобный украинскому

Япония не исключает, что рядом с ней может произойти конфликт, похожий на тот, который в настоящее время продолжается на Украине, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на главу объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсиду.

Он считает, что Япония должна укрепить свой оборонительный потенциал и сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия.

Ёсида отметил, что Токио следует укреплять собственные оборонные возможности, чтобы не полагаться только на альянс с США.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что участие Японии в планах США развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Азии угрожает безопасности Дальнего Востока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

