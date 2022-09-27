Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости

Глава Женералитета Каталонии Пере Арагонес заявил о намерении провести новый референдум о независимости. Об этом сообщает газета El Mundo.

По данным издания, он намерен предложить властям в Мадриде соглашение для того, чтобы договориться о проведении референдума о самоопределении Каталонии.

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В договоре, как предполагает руководство Каталонии, будет предусмотрена дата, когда каталонцы смогут вновь воспользоваться своим правом.

Арагонес также добавил, что хочет сделать такое предложение с максимальной поддержкой населения региона.

Власти Испании неоднократно выступали против референдума о самоопределении Каталонии.

Ранее экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Италии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Хавьер Луэнго
ТЕГИ:ИспанияРеферендумРеферендум За НезависимостьКаталония
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