Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости
Глава Женералитета Каталонии Пере Арагонес заявил о намерении провести новый референдум о независимости. Об этом сообщает газета El Mundo.
По данным издания, он намерен предложить властям в Мадриде соглашение для того, чтобы договориться о проведении референдума о самоопределении Каталонии.
В договоре, как предполагает руководство Каталонии, будет предусмотрена дата, когда каталонцы смогут вновь воспользоваться своим правом.
Арагонес также добавил, что хочет сделать такое предложение с максимальной поддержкой населения региона.
Власти Испании неоднократно выступали против референдума о самоопределении Каталонии.
Ранее экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Италии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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