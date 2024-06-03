Глава Ингушетии подтвердил, что на его брата завели уголовное дело
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его брат Магомед-Башир Калиматов является фигурантом уголовного дела. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Мой брат задержан. Расследование идет, следственная проверка идет. Решение будет принимать суд. Как брату мне, конечно, это огорчительно, но закон есть закон», - поделился глава Ингушетии.
Он также подчеркнул, что закон един для всех и такого принципа он придерживается в своей работе и жизни.
Магомед-Башир Калиматов был арестован 24 мая. Он обвиняется в хищении 2 млрд рублей в составе организованного преступного сообщества (ОПС). По версии следствия, это сообщество было создано руководителем отделения Пенсионного фонда России в Ингушетии Исламом Сейнароевым и главой местного отделения «Почты России» Камбулатом Сукиевым. В ОПС входило 34 человека, почти все из них были арестованы, в том числе Сукиев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru