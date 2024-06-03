В Москве инвестору Новаку дали пять лет колонии за хищение акций BelkaCar
Тушинский районный суд в Москве приговорил немецкого инвестора каршеринга BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам заключения за хищение акций компании. Об этом сообщает РИА Новости.
«По совокупности преступлений окончательно назначить 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 800 тысяч рублей», — постановил суд.
Другому фигуранту дела, Ильнуру Азмуханову, дали четыре года колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск потерпевшего — на 393 млн рублей. Прокурор просил назначить Новаку и Азмуханову 8 и 7 лет заключения соответственно, штрафы в размере 700 и 500 тысяч рублей, удовлетворить заявление потерпевшего на 4 млрд рублей.
В 2021 году соучредитель швейцарской Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикт Соботка подал заявление в МВД России о том, что его компаньоны Ральф Новак и Фабиан Кройхер продали 52% акций BelkaCar без его участия и по заниженной цене. Правоохранители возбудили против иностранцев уголовное дело, пишет RT. Акции были проданы в 2019 году, экономическая экспертиза установила, что на момент их приобретения в 2027-м бумаги стоили 567 млн рублей. Это легло в основу фабулы. Проходящих по делу Новака и Азмуханова — сотрудника компании «Брайнстон», которая вела дела BRAG в России — поместили под домашний арест. При этом Кройхер и еще один фигурант, предприниматель Борис Зимин (признан в РФ иноагентом), арестованы заочно и объявлены в международный розыск.
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