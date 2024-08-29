Глава Генштаба армии Афганистана заявил об уничтожении ИГ в стране

Территория Афганистана безопасна. Об этом в эфире телеканала Tolo News заявил начальник Генштаба сформированной радикальным движением «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено) афганской армии Кари Фасихуддин Фитрат

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По его словам, Афганистан не несёт угрозы для соседей, так как «Исламское государство» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация) больше не присутствует на его территории.

«ИГ полностью уничтожена в Афганистане» - заключил Фитрат.

Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США он уволит военных чиновников, ответственных за неудачный вывод американских войск из Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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