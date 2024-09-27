Глава Гаити на ГА ООН попил воду из кувшина и облился
Глава президентского совета переходного периода Гаити Эдгар Леблан облился водой на сцене ООН, сообщает РИА Новости.
Он перепутал кувшин со стаканом. Это произошло во время выступления на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Не найдя стакан, политик выпил прямо из кувшина, пролив воду на себя, вытерев рот рукавом пиджака.
Во время выступления Леблан заявил, что Гаити сталкивается с множественными проблемами, в том числе из-за последствий эпохи колонизации страны, выход из которой стоил ей очень дорого.
Ранее бандиты напали на кортеж премьера Гаити в Порт-о-Пренсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru