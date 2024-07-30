СМИ: Бандиты напали на кортеж премьера Гаити в Порт-о-Пренсе

Кортеж премьера переходного периода Гаити Гарри Кониля атаковали банды преступников, сам премьер-министр не пострадал. Об этом сообщает газета Diario Libre.

Инцидент произошел в понедельник, когда Кониль собирался покинуть государственную университетскую больницу в Порт-о-Пренсе после незапланированного визита. По данным очевидцев, полицейские и журналисты некоторое время не могли покинуть здание из-за стрельбы на улице. Кроме того, известно о столкновениях бандформирований с полицией и находящимися в Гаити кенийскими миротворцами.

Кортежу Кониля удалось покинуть место столкновения. В течение дня обстановка в Порт-о-Пренсе оставалась напряженной.

В мае в Тель-Авиве мужчина пытался напасть на правительственный кортеж премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, напоминает Ura.ru. Подозреваемого задержали.

