Глава ФСБ РФ прибыл с визитом в Армению

Ранее сообщалось, что глава СНБ Армении Армен Абазян побывал с визитом в Москве в начале декабря. Он был назначен на этот пост 8 ноября.

Кто и зачем подставляет российских миротворцев в Закавказье, и почему официальные лица Армении нагнетают обстановку вокруг анклавов в Нагорном Карабахе, ранее написал РИА ФАН.

