Глава ФСБ РФ прибыл с визитом в Армению
Директор ФСБ Александр Бортников приехал в столицу Армении Ереван. Об этом сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает ТАСС.
Детали визита не сообщаются.
Ранее сообщалось, что глава СНБ Армении Армен Абазян побывал с визитом в Москве в начале декабря. Он был назначен на этот пост 8 ноября.
Кто и зачем подставляет российских миротворцев в Закавказье, и почему официальные лица Армении нагнетают обстановку вокруг анклавов в Нагорном Карабахе, ранее написал РИА ФАН.
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