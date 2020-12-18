Глава ФСБ РФ прибыл с визитом в Армению

Директор ФСБ Александр Бортников приехал в столицу Армении Ереван. Об этом сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает ТАСС.

Детали визита не сообщаются.

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Ранее сообщалось, что глава СНБ Армении Армен Абазян побывал с визитом в Москве в начале декабря. Он был назначен на этот пост 8 ноября.

Кто и зачем подставляет российских миротворцев в Закавказье, и почему официальные лица Армении нагнетают обстановку вокруг анклавов в Нагорном Карабахе, ранее написал РИА ФАН.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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