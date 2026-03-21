Глава ФБР заявил о якобы связанных с РФ хакерах, взломавших аккаунты в Signal

Якобы связанные с российскими спецслужбами хакеры взломали аккаунты чиновников, военных и журналистов США в мессенджере Signal. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель.

По его словам, бюро выявило киберпреступников, атакующих пользователей коммерческих мессенджеров.

«Данная кампания направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политические деятели и журналисты», - написал Патель в социальной сети X.

Как отметил Патель, якобы взломаны тысячи аккаунтов, из-за чего хакеры получили доступ к переписке, контактам и рассылке фишинговых писем. Глава ФБР не раскрыл конкретных имен либо названий группировок, причастных к произошедшему, и не представил никаких доказательств своих слов.

Ранее СМИ сообщили, что Китай якобы причастен к кибератакам на Конгресс США и взлому электронной почты сотрудников комитетов палаты представителей.

