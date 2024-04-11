Глава ФБР заявил о риске теракта в США, похожего на атаку на «Крокус»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоено вероятностью совершения в стране террористической атаки, подобной той, что произошла в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе.
По его словам, в США растет риск атаки со стороны «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Еще одной угрозой для безопасности страны Рэй назвал конфликт между Израилем и Палестиной. Он отметил, что на этом фоне уровень террористической опасности в США вышел «на совершенно иной уровень».
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом заявления Следственного комитета РФ о финансировании терактов американскими чиновниками, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru