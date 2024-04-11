Глава ФБР заявил о риске теракта в США, похожего на атаку на «Крокус»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоено вероятностью совершения в стране террористической атаки, подобной той, что произошла в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе.

Медведев назвал Байдена и Макрона соучастниками теракта в «Крокусе»

По его словам, в США растет риск атаки со стороны «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Еще одной угрозой для безопасности страны Рэй назвал конфликт между Израилем и Палестиной. Он отметил, что на этом фоне уровень террористической опасности в США вышел «на совершенно иной уровень».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом заявления Следственного комитета РФ о финансировании терактов американскими чиновниками, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактФБРСША

Горячие новости

Все новости

партнеры