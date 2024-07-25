Глава ФБР усомнился в ранении Трампа

В настоящее время неясно, чем был ранен бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании. Как сообщает ABC News, об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

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На слушаниях в судебном комитете палаты представителей он указал, что это могла быть не пуля, а осколок.

«Есть некоторые сомнения... Я не знаю, могла ли поцарапавшая политика пуля попасть куда-то ещё. Но я считаю, что ФБР учло все выпущенные патроны», - сказал Рэй.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Американец Томас Мэттью Крукс ранил политика в правое ухо, после чего был ликвидирован.

В Секретной службе США признали инцидент крупнейшим провалом ведомства, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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