Глава ФБР усомнился в ранении Трампа

На слушаниях в судебном комитете палаты представителей он указал, что это могла быть не пуля, а осколок.

«Есть некоторые сомнения... Я не знаю, могла ли поцарапавшая политика пуля попасть куда-то ещё. Но я считаю, что ФБР учло все выпущенные патроны», - сказал Рэй.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Американец Томас Мэттью Крукс ранил политика в правое ухо, после чего был ликвидирован.

В Секретной службе США признали инцидент крупнейшим провалом ведомства, сообщает Ura.ru.

