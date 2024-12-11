Глава ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Ранее Трамп выражал недовольство работой Рэя, заявляя о высоком уровне преступности в стране, а также о нелегальных иммигрантах, поступающих из тюрем и психиатрических лечебниц.

Недовольство Трампа вызвал обыск в его имении в деле о нарушении при хранении секретных документов, а комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле, касающиеся возможного попадания в его ухо осколка вместо пули, также вызвали негодование политика-республиканца, передает «Радиоточка НСН».

