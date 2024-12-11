Глава ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку до инаугурации Трампа
Глава ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку в январе, до вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает The New York Times.
По данным издания, Рэй сообщил об этом сотрудникам бюро. Он возглавлял ФБР с августа 2017 года, и до окончания его полномочий оставалось еще два года.
Ранее Трамп выражал недовольство работой Рэя, заявляя о высоком уровне преступности в стране, а также о нелегальных иммигрантах, поступающих из тюрем и психиатрических лечебниц.
Недовольство Трампа вызвал обыск в его имении в деле о нарушении при хранении секретных документов, а комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле, касающиеся возможного попадания в его ухо осколка вместо пули, также вызвали негодование политика-республиканца, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru