Энергетический кризис усилил решимость Евросоюза действовать в защиту климата, но новый геополитический контекст диктует свои условия в этой сфере. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на конференции ООН по климату.

Он сообщил, что инвестиции Евросоюза в возобновляемые источники энергии будут усилены, но отметил важность комплекса источников энергии переходного периода.

По его словам, Евросоюз больше всех вкладывает средства в различные меры по защите климата.