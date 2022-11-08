Глава Евросовета призвал ЕС диверсифицировать источники энергии

Энергетический кризис усилил решимость Евросоюза действовать в защиту климата, но новый геополитический контекст диктует свои условия в этой сфере. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на конференции ООН по климату.

Он сообщил, что инвестиции Евросоюза в возобновляемые источники энергии будут усилены, но отметил важность комплекса источников энергии переходного периода.

По его словам, Евросоюз больше всех вкладывает средства в различные меры по защите климата.

Дуда упрекнул жителей Евросоюза в нежелании экономить энергию

Граждане Польши и других стран — членов Евросоюза предпочли личный комфорт и поддержание жизненных стандартов спасению Земли от угрозы глобального потепления. Об этом польский лидер Анджей Дуда ранее заявил в своей речи на Конференции ООН по изменению климата.

По словам политика, миллионы граждан Евросоюза в течение грядущей зимы не зададутся вопросом реализации климатических целей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭлектроэнергияЕвросоюз
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