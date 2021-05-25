Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta
Глава Европарламента Давид Сассоли призвал освободить задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
В понедельник Сассоли присутствовал на саммите глав государств ЕС, где обсуждался инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. Западные лидеры осудили «принудительную посадку» лайнера и призвали освободить Протасевича и его спутницу гражданку России Софью Сапегу, которые были задержаны после приземления в белорусской столице.
«Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию», - сказал Сассоли во вторник на пресс-конференции.
Летевший из Афин в Вильнюс в минувшее воскресенье самолет Ryanair вынужден был совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. В отношении Протасевича в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta
- Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%
- В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19
- Тихановская заявила, что Протасевичу могут ввести «сыворотку правды»
- Польская авиакомпании LOT отказалась от полетов в Белоруссию
- Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
- Глава Коми объяснил свои слова «у вас я — Путин»
- Мурашко поддержал идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19
- Банки значительно повысили лимиты по новым кредитным картам
- СМИ: в Москве «заминировали» все станции метро, вокзалы и аэропорты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru