Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал освободить задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В понедельник Сассоли присутствовал на саммите глав государств ЕС, где обсуждался инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. Западные лидеры осудили «принудительную посадку» лайнера и призвали освободить Протасевича и его спутницу гражданку России Софью Сапегу, которые были задержаны после приземления в белорусской столице.

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«Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию», - сказал Сассоли во вторник на пресс-конференции.

Летевший из Афин в Вильнюс в минувшее воскресенье самолет Ryanair вынужден был совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. В отношении Протасевича в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

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ФОТО: кадр из видео на YouTube
ТЕГИ:БелоруссияЕвропарламент
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