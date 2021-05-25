Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta

«Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию», - сказал Сассоли во вторник на пресс-конференции.

Летевший из Афин в Вильнюс в минувшее воскресенье самолет Ryanair вынужден был совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. В отношении Протасевича в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

