Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС к отключению поставок газа из РФ

Европейский союз готов к отключению поставок газа из России, сообщила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 93% из-за холодов

«Газовые хранилища Европейского союза заполнены», — указала она.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что сокращение поставок сжиженного природного газа из США вынудит потребляющие его страны выстроиться в очередь за российским газом и просить о возобновлении сотрудничества с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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