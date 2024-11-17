Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС к отключению поставок газа из РФ
17 ноября 202408:01
Европейский союз готов к отключению поставок газа из России, сообщила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Газовые хранилища Европейского союза заполнены», — указала она.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что сокращение поставок сжиженного природного газа из США вынудит потребляющие его страны выстроиться в очередь за российским газом и просить о возобновлении сотрудничества с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Си Цзиньпин заявил о содействии Пекина достижению мира на Украине
- Трюдо: Завершение конфликта на Украине требует взаимодействия
- Президент Колумбии: В конференции по Украине должны участвовать Москва и Киев
- Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС к отключению поставок газа из РФ
- СМИ: На Россию движется северный магнитный полюс
- Евродепутат заявил, что пришло время восстановить диалог с Москвой
- СМИ: Трамп не встретится с иностранными лидерами до инаугурации
- Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения
- Депутат Бундестага: Шольц позвонил Путину из-за победы Трампа на выборах в США
- Зеленский: Украина испытывает четыре вида собственных ракет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru