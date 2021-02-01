Глава ДНР заявил о намерении привиться российской вакциной от коронавируса
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что считает правильным и целесообразным привиться от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, он планирует использовать российскую вакцину и привиться в числе первых.
«У меня достаточно много контактов и я хочу в принципе не быть каким-то, так сказать, фактором, который может распространять вирус», - подытожил Пушилин.
Ранее Минздрав ДНР заявил о том, что в Донецк поступила первая партия российской вакцины от COVID-19, сообщает Газета.ру. Первыми привиться смогут жители республики, относящиеся к группе повышенного риска.
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