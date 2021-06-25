Глава болгарской делегации признал Крым российским

Глава делегации из Болгарии Пламен Милетков заявил, что считает Крым частью России. Два мэра и вице-мэра болгарских городов прибыли на полуостров с официальным визитом, сообщает РИА Новости.

«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации», – заявил Милетков.