Глава болгарской делегации признал Крым российским
Глава делегации из Болгарии Пламен Милетков заявил, что считает Крым частью России. Два мэра и вице-мэра болгарских городов прибыли на полуостров с официальным визитом, сообщает РИА Новости.
«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации», – заявил Милетков.
По его словам, в Болгарии начали осознавать этот факт. Он также отметил, что из-за западных санкций есть трудности в посещении Крыма. Милетков отметил, что члены его делегации, например, не могут пользоваться своими банковскими картами и номерами телефонов. Также, по его словам, неудобства связаны с длинным перелетом и закрытыми границами, пишет «Газета.ру».
Вместе с тем Милетков считает, что Крым к новым условиям приспособился и «динамично развивается».
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